”Se pölisee ihan karmeasti” – Historiallisen pankkikonttorin työmaalla tehtiin virhe jätteiden käsittelyssä
Nordean entisessä, 90-vuotiaassa pankkikonttorissa Helsingissä on käynnissä purkuvaihe.
Helsingin Aleksanterinkadulla remontoidaan vanhaa Nordea-pankin konttoria.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “”Se pölisee ihan karmeasti” – Historiallisen pankkikonttorin työmaalla tehtiin virhe jätteiden käsittelyssä”