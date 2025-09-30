Peab toteuttaa 24 miljoonan urakan toimistorakennukseen Helsingissä Hanke käynnistyy loppuvuodesta 2025, ja se valmistuu syksyllä 2027.

Peab ja S-Pankki Kiinteistövarainhoito ovat sopineet Helsingin Fabianinkadulla sijaitsevan vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Kohteen omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, ja kohdetta hallinnoi S-Pankki Kiinteistövarainhoito.