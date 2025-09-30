Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Peab toteuttaa 24 miljoonan urakan toimistorakennukseen Helsingissä

Hanke käynnistyy loppuvuodesta 2025, ja se valmistuu syksyllä 2027.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2025, 15:07
Ei kommentteja artikkeliin Peab toteuttaa 24 miljoonan urakan toimistorakennukseen Helsingissä
Kuva: Sarc + Sigge

Peab ja S-Pankki Kiinteistövarainhoito ovat sopineet Helsingin Fabianinkadulla sijaitsevan vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Kohteen omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, ja kohdetta hallinnoi S-Pankki Kiinteistövarainhoito.

