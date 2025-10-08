Vuoden julkisivuremontti tehtiin arvotalossa Helsingin Kruunuhaassa – erityistä kiitosta sai asukkaiden osallistaminen uudistamisessa Tuomariston totesi yli satavuotiaan kerrostalon julkisivuremontin perusteellisesti suunnitelluksi ja huolellisesti toteutetuksi.

Julkisivuremontti 2025 -kilpailun voiton vei restaurointi Helsingin Mariankadulla. Asunto oy Mariankatu 26:n julkisivuremontti oli tuomariston mukaan perusteellisesti suunniteltu ja huolellisesti toteutettu entisöinti. ”Remontti onnistui taloudellisesti ja teknisesti ja paransi asukasviihtyvyyttä.”

Tuomaristo antoi erityistä kiitosta osakkaiden aktiivinen osallistamisesta ja hankkeen luomasta yhteisöllisyys. ”Eri korjausvaihtoehtoja tarkasteltiin monipuolisesti, ja suojeltuun, kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen julkisivuun valittiin rakennuksen tyyliin sopivat ratkaisut. Päätökset perustuivat tutkittuun tietoon, kuten kuntotutkimukseen, hankesuunnitelmaan, elinkaariajatteluun ja suunnitemalliseen kiinteistönpitoon. Yli satavuotias talo palasi rakennusaikansa (1912) tyyliseksi nykyvaatimuksia noudattaen”, tuomaristo totesi.

Kymmenettä kertaa järjestettyyn julkisivuremontoinnin kilpailuun osallistui 16 korjausta pääasiassa Etelä-Suomesta. Enemmistö kohteista oli viime vuosisadan alun arvotaloja, useimmiten pääkaupunkiseudulta, kuten voittaja As oy Mariankatu 26 Helsingin Kruunuhaasta sekä toiseksi sijoittunut Asunto oy Merilinna Helsingin Ullanlinnasta.

Kolmas palkinto jaettiin Tampereen Pyynikintorilla sijaitsevan Tammerkonnun ja lahtelaisen Kotikannaksen kesken. Tammerkontu edustaa suojeltua 1920-luvun lopun rakennuskantaa, Kotikannas 1960-luvun nauhaikkuna-arkkitehtuuria.

Lisäksi tuomaristo myönsi kunniamaininnan helsinkiläiselle Asunto oy Mejalle perinteisestä, käsityötaitoja vaativasta terastirappauksesta sekä turkulaiselle Asunto oy Kupittaanportille teollisten moduuliparvekkeiden hyödyntämisestä remontissaan.

Kilpailun tasoa tuomaristo piti kovana, osallistujia ennätysmäärä ja palkintojakin jaettiin tavallista enemmän.

”On ilahduttavaa nähdä, että tällaisinakin aikoina Suomesta löytyy taloyhtiötä, jotka ovat valmiita sijoittamaan aikaa ja rahaa rakennuksen arvoa kunnioittavaan, huolelliseen remonttiin”, sanoo Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen.

”Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avainasemassa, kun rakennuksia ylläpidetään. Taloyhtiöissä on edessä korjausrakentamisen piikki. Samalla, kun talossa tehdään suuria remontteja, asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta voidaan samalla parantaa”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

Voittajat julkistettiin Kiinteistömessuilla 8.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.