Markkinoilla varaudutaan nyt nousuun yritysostoilla – Viisi kauppaa tehneen konsernin toimitusjohtaja: ”Emme osta ostamisen vuoksi” Kauppoja on tehty runsaasti tänä vuonna rakennus- ja kiinteistöalalla. Markkinoilla järjestäydytään uudelleen tulevaa varten. Myös myyntihalukkuus on lisääntynyt.

Viime aikoina rakennus- ja kiinteistöalalla on käyty vilkkaasti yrityskaupoilla. Pääomasijoittaja Helmet Capitalin osakas Sampo Ahonen näkee taustalla selkeän tekijän. Markkinoilla on epäuskoa alan kehitykseen, mutta se ei ehkä ole koko totuus.