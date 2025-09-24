Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Uutiset

Ahlsell osti 250 miljoonan liikevaihtoa tehneen tukkukauppurin

Ahlsell tiedotti kaupasta keväällä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. syyskuuta 2025, 14:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Ahlsell osti 250 miljoonan liikevaihtoa tehneen tukkukauppurin
Ahlsell saa uutta toimitilaa Tampereella. Kuva: Meijou

Ahlsell on saanut päätökseen sähkötarviketuotteiden tukkukauppa Rexel Finlandin yritysoston, josta yhtiö tiedotti aiemmin tänä vuonna. Kauppa sai kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät, ja se viimeisteltiin 24. syyskuuta 2025.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ahlsell osti 250 miljoonan liikevaihtoa tehneen tukkukauppurin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset