Ahlsell osti 250 miljoonan liikevaihtoa tehneen tukkukauppurin
Ahlsell tiedotti kaupasta keväällä.
Ahlsell on saanut päätökseen sähkötarviketuotteiden tukkukauppa Rexel Finlandin yritysoston, josta yhtiö tiedotti aiemmin tänä vuonna. Kauppa sai kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät, ja se viimeisteltiin 24. syyskuuta 2025.
