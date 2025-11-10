Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lapti aloitti kerrostalourakan Oulussa – tilaajana TA Yhtymä

Vuokratalo on osa Hiukkavaaran uutta keskuskorttelia, jonne Lapti suunnittelee kahta muutakin asuinkerrostaloa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2025, 9:34
Hiukkavaaran uuteen keskustaan nouseva vuokratalo on havainnekuvassa etualalla. Samalle tontille rakennetaan parhaillaan myös S-markettia ja Liikuntakeskus Voiton toimipistettä. (Kuva: LUO arkkitehdit)

Rakennusliike Lapti ja TA Yhtymä ovat tehneet sopimuksen asuinkerrostalon rakentamisesta Oulun Hiukkavaaraan.

