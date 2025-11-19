Nokian uusi kiinteistö palkittiin Pohjois-Suomessa
Pohjois-Suomen parhaat vuonna 2025 valittiin Rakentajapäivässä Oulussa.
Artikkeli tiivistettynä
- Nokian uusi kampuskiinteistö Oulussa on valittu Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi vuodelle 2025, pinta-alaltaan rakennus on 55 000 neliömetriä ja painottaa teknologiaa sekä joustavia työskentelytapoja.
- Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon luontoarvot ja kestävyys, mukaan lukien uusiutuvan energian käyttö ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen.
- Projektista vastaa Nokia, pääurakoitsijana toimi YIT ja arkkitehtuurista vastasi Arkkitehtitoimisto ALA, rahoittajana toimi LCN Capital Partners.
- Kilpailussa myönnettiin kunniamaininnat myös K2 Palvelukorttelille ja Hartaan sillalle, jotka sijaitsevat myös Oulussa.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Pohjois-Suomen paras rakennusteko vuodelle 2025 on Nokian kampuskiinteistö Oulussa. Nokian toimistorakennuksessa näkyy korkea teknologia, ja sen suunnittelussa on huomioitu liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeet sekä henkilöstön joustavat työskentelytavat.
