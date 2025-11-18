WSP:n tutkimus: Pienet kaupungit kirivät isojen ohi elinvoimaisuudessa
Espoo ja Helsinki joutuivat antautumaan pienemmilleen.
Porvoo ja Raisio ovat nousseet Espoon ja Helsingin ohi jakamaan elinvoimaisimpien kuntienkakkossijaa. WSP Finlandin vuosittaisen Alueiden tutkimuksen kärjessä jatkaa Pirkkala, mutta erot ovatkaventuneet. Pienten ja keskisuurten kaupunkien lisäksi menestyjiä ovat pohjoiset matkailukunnat,joiden kasvua tukee myös geopolitiikka.
