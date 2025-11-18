Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
WSP:n tutkimus: Pienet kaupungit kirivät isojen ohi elinvoimaisuudessa

Espoo ja Helsinki joutuivat antautumaan pienemmilleen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. marraskuuta 2025, 10:17
Pasilan aluetta Helsingissä. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Porvoo ja Raisio ovat nousseet Espoon ja Helsingin ohi jakamaan elinvoimaisimpien kuntienkakkossijaa. WSP Finlandin vuosittaisen Alueiden tutkimuksen kärjessä jatkaa Pirkkala, mutta erot ovatkaventuneet. Pienten ja keskisuurten kaupunkien lisäksi menestyjiä ovat pohjoiset matkailukunnat,joiden kasvua tukee myös geopolitiikka.

