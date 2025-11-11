Nordecille iso terästoimitus uudelle suklaatehtaalle
Rakenteiden valmistus alkaa loppuvuodesta ja asentaminen ensi vuonna.
Nordec toimittaa teräsrakenteet Fazerin uuteen suklaatehtaaseen Lahteen. Nordec vastaa yläpohjan teräsrakenteiden sekä täydentävien teräsrakenteiden toimituksen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Nordecille iso terästoimitus uudelle suklaatehtaalle”