Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakennustuote

Nordecille iso terästoimitus uudelle suklaatehtaalle

Rakenteiden valmistus alkaa loppuvuodesta ja asentaminen ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 13:27
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Nordecille iso terästoimitus uudelle suklaatehtaalle
Fazerin suklaatehtaan rakennustyöt alkoivat elokuussa Lahdessa. Kuva: Sweco Kuva: Sweco / Fazer

Nordec toimittaa teräsrakenteet Fazerin uuteen suklaatehtaaseen Lahteen. Nordec vastaa yläpohjan teräsrakenteiden sekä täydentävien teräsrakenteiden toimituksen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nordecille iso terästoimitus uudelle suklaatehtaalle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset