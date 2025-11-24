Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Rakentaminen

Soimu pokkasi Pohjois-Karjalan yrittäjäpalkinnon

Yrityksen perustajan Eero Mustosen mukaan palkinto on kädenosoitus koko toimialalle ja rakentajille.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. marraskuuta 2025, 8:25
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Soimu pokkasi Pohjois-Karjalan yrittäjäpalkinnon
Soimu pitää kiinni perheyrityksen perusarvoista, painottavat Janne (vasemmalla ) ja Eero Mustonen. (Kuva: Miska Photography)

Pohjois-Karjalan Yrittäjät on palkinnut joensuulaisen Rakennusliike Soimun maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Soimu pokkasi Pohjois-Karjalan yrittäjäpalkinnon”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset