Soimu urakoi asuntoja Espoossa

Soimu on aiemmin toteuttanut Espoon Asunnoille kaksi kohdetta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. marraskuuta 2025, 11:18
Kuvassa visualisointi Espoon Asuntojen 37-asuntoisesta pientalokohteesta, joka rakennetaan Espoon keskuksen läheisyyteen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf

Espoon Asunnot on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike Soimun kanssa 37-asuntoisen pientalokohteen rakentamisesta Espoon Mikkelään. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2025 lopulla, ja kohde valmistuu keväällä 2027.

