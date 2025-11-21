Soimu urakoi asuntoja Espoossa
Soimu on aiemmin toteuttanut Espoon Asunnoille kaksi kohdetta.
Espoon Asunnot on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike Soimun kanssa 37-asuntoisen pientalokohteen rakentamisesta Espoon Mikkelään. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2025 lopulla, ja kohde valmistuu keväällä 2027.
