SRV saa uuden aluejohtajan Pohjola Rakennuksesta SRV:llä on Lounais-Suomen alueella muun muassa useita tonttivarauksia, joihin suunnitellaan käynnistettäväksi asuntohankkeita markkinan piristyessä.

SRV uudistaa Lounais-Suomen yksikköään. Alueyksikön johtajaksi on valittu Jani Peltomäki, 40, joka aloittaa tehtävässään viimeistään marraskuussa 2026.

Koulutukseltaan Peltomäki on rakennusmestari. Hän on toiminut rakennusalan johtotehtävissä yli 10 vuoden ajan. Viimeksi Peltomäki on toiminut Turun alueen liiketoimintajohtajana Pohjola Rakennuksella.

”Janin vahva paikallistuntemus ja osaaminen rakennusalan johtotehtävistä tukee alueyksikkömme tavoitetta vahvistaa markkina-asemaamme Lounais-Suomen alueella”, SRV:n alueyksiköiden johtaja Tero Karislahti sanoo.

Aiempi tehtävänhaltija Jukka Aaltonen siirtyy eläkkeelle. Peltomäen aloitukseen saakka Lounais-Suomen virkaa tekevänä aluejohtajana toimii Tero Salmi.

Useita hankkeita

SRV hakee strategiassaan kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta heti, kun markkinatilanne antaa siihen mahdollisuuksia. Lounais-Suomen alueella SRV:llä on useita tonttivarauksia, joihin suunnitellaan käynnistettäväksi asuntohankkeita markkinan piristyessä.

Kesällä 2024 SRV ja Senaatti-kiinteistöt sopivat Turun Herkuleksen korttelin suunnittelusta ja tontinluovutuksesta. Turun keskustaan Auranjoen rannalle kaavoitettavaan kortteliin tulee asuin-, toimisto- ja liiketilaa. Kaavoitusprosessi on parhaillaan käynnissä.

Toimitilapuolella SRV:llä on käynnissä hankkeita Lounais-Suomen alueella. SRV on kehitysvaiheessa Turkuun suunnitteilla olevassa areenahankkeessa, jossa Turun Ratapihan uuteen kaupunginosaan kehitetään monitoimiareenaa ja siihen liittyviä hotellia, toimistoja sekä pysäköintilaitosta.

SRV kehittää myös Turun telakka-alueen läheisyyteen rakentuvaa Euroopan johtavaa meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymää, Blue Industry Parkia. Kesäkuussa 2025 SRV tiedotti kahden toimistotornitalon toteuttamisesta alueelle.

Sijoittajaneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja toimitilojen rakentaminen käynnistetään sitten, kun hankkeen sijoittajakumppani on vahvistettu.