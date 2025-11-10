Tekova aloitti liikekiinteistöurakan Kuopiossa – Jula yksi tulokkaista
Hanke on Tekovan omakehitteinen projekti ja se valmistuu vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla.
Tekova on aloittanut Kuopiossa Haapaniemen alueella noin 8 800 m²:n laajuisen liikekiinteistön rakentamisen. Se toteutetaan yhteistyössä kiinteistösijoitusyhtiö Kielon kanssa.
