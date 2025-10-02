Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Talous Rakentaminen

Tekova solmi kolmosneljänneksellä viisi urakkasopimusta

Hankkeet sijaitsevat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 12:35
Havainnekuva Aktiivitilojen Vantaan tuotanto- ja varastokohteesta. Kuva: Tekova

Toimitilarakentaja Tekova on tehnyt kolmannella vuosineljänneksellä viisi uutta urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on noin 23,2 miljoonaa euroa. Uudet hankkeet sijaitsevat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

