Tekova sopi lähes 20 miljoonan euron kaupoista
Hankkeiden on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.
Tekova on tällä viikolla allekirjoittanut kahden kehittämänsä erillisen liikekiinteistön myyntejä koskevat kauppakirjat kahden eri ostajan kanssa. Kiinteistöyhtiöiden kauppojen lopulliset täytäntöönpanot tapahtuvat kuitenkin vasta hankkeiden valmistumisen yhteydessä.
