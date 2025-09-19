Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tekova sopi lähes 20 miljoonan euron kaupoista

Hankkeiden on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 19. syyskuuta 2025, 14:34
Kuvituskuva

Tekova on tällä viikolla allekirjoittanut kahden kehittämänsä erillisen liikekiinteistön myyntejä koskevat kauppakirjat kahden eri ostajan kanssa. Kiinteistöyhtiöiden kauppojen lopulliset täytäntöönpanot tapahtuvat kuitenkin vasta hankkeiden valmistumisen yhteydessä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tekova sopi lähes 20 miljoonan euron kaupoista”

