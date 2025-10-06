Tekova käynnistää liikekiinteistöurakan Iisalmessa – valmista ensi keväänä
Liikekiinteistö on ruotsalaisen Prisma Propertiesin toinen vähittäiskaupan kohde Suomessa. Viime kesänä se osti Ylivieskaan rakennettavan kauppakeskuksen runsaalla 20 miljoonalla eurolla WasaGroupilta.
Tekova rakentaa Iisalmeen noin 5 000 m²:n liikekiinteistön yhteistyössä ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Prisma Propertiesin kanssa. Kirkonsalmen kaupunginosaan tulevaan kiinteistöön on solmittu sitovat vuokrasopimukset kolmen kaupallisen toimijan kanssa.
