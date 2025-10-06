Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tekova käynnistää liikekiinteistöurakan Iisalmessa – valmista ensi keväänä

Liikekiinteistö on ruotsalaisen Prisma Propertiesin toinen vähittäiskaupan kohde Suomessa. Viime kesänä se osti Ylivieskaan rakennettavan kauppakeskuksen runsaalla 20 miljoonalla eurolla WasaGroupilta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2025, 9:08
Tekova rakentaa Iisalmeen uuden liikekiinteistön, johon on tulossa kolme vuokralaista. (Havainnekuva Tekova)

Tekova rakentaa Iisalmeen noin 5 000 m²:n liikekiinteistön yhteistyössä ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Prisma Propertiesin kanssa. Kirkonsalmen kaupunginosaan tulevaan kiinteistöön on solmittu sitovat vuokrasopimukset kolmen kaupallisen toimijan kanssa.

