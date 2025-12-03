Granlund luopuu isännöinnistä ja myy liiketoiminnan kilpailijalle Suunnittelu- ja konsultointiyritys toimi viisi vuotta isännöintialalla.

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Granlund luopuu isännöintiliiketoiminnastaan. Yhtiö myy Granlund Isännöinnin Tapiolan Lämmölle, ja siitä tulee osa Ehta Isännöintiä, joka tarjoaa isännöinti- ja teknisiä asiantuntijapalveluita pääkaupunkiseudulla.