Itä-Helsinkiin nousee uusi kerrostalo Avain Asunnoille

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. joulukuuta 2025, 9:30
Havainnekuva: Kuva: Arkkitehtitoimisto HMV

Rakennusliike Peab rakentaa Avain Asunnoille 50 asunnon kerrostalon Helsingin Mellunkylään. Nyt rakennettava kuusikerroksinen talo tulee purettujen talojen tilalle nousevaan uuteen Mellunpuiston kortteliin Mellunmäen metroaseman läheisyyteen.

