Itä-Helsinkiin nousee uusi kerrostalo Avain Asunnoille
Rakennusliike Peab rakentaa Avain Asunnoille 50 asunnon kerrostalon Helsingin Mellunkylään. Nyt rakennettava kuusikerroksinen talo tulee purettujen talojen tilalle nousevaan uuteen Mellunpuiston kortteliin Mellunmäen metroaseman läheisyyteen.
