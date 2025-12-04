LVI-Trion luotsi ottaa kopin Pohjois-Suomen Nimlaksesta Quattro Mikenti Group (QMG) vaihtoi nimensä Nimlakseksi ja uudisti samalla myös aluejakoa sekä johtoryhmäänsä.

Pohjois-Suomen ottaa ensi vuoden alussa vastuulleen Uudellamaalla toimivan LVI-Trion luotsi Janne Korhonen. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yrityskaupoilla.

Siirryt vetämään Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoimintaa. Millaiset saappaat ovat soviteltavana?

Saapaskoko ja vastuu kasvavat entisestään. Tulevassa liiketoimintajohtajan pestissä yrityksiä on seitsemän ja liikevaihtoa noin 65 miljoonaa. Lvi-alan yritysten lisäksi mukaan tulee kaksi sähköurakoitsijaa ja yksi turvapalveluyritys. Lisänä ovat Nimlas-konsernin johtoryhmätyöskentely sekä alueeni yrityskaupat.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Nimlas Finlandin tavoitteena on nostaa liikevaihto nykyisestä 294 miljoonasta eurosta 550 miljoonaan vuoteen 2029 mennessä. Osa tästä kasvusta on saatava Pohjois-Suomesta. Se vaatii yritys- ja liiketoimintakauppoja, mutta myös orgaanista kasvua.

Millaisia urakoita etupäässä metsästätte?

Paikalliset yhtiöt jatkavat samanlaisten urakoiden parissa kuin nykyäänkin, mutta tutkimme myös muita vaihtoehtoja. Urakat ovat pääosin toimitiloja ja julkisia rakennushankkeita, nykyään myös datakeskus- ja teollisuushankkeita. Myös huolto- ja korjauspalveluiden osuus on monilla yrityksillä kasvussa.

Mikä on pitänyt samassa talossa jo kymmenkunta vuotta?

Parasta on ihmisiä, yrittäjyyttä ja konsernin tukea sopivasti yhdistävä toimintamalli, joka on luonut erittäin hyvän työyhteisön. Toki myös omalla urakehityksellä on ollut merkitystä. Olen viihtynyt enemmän kuin hyvin.

Janne Korhonen Syntynyt Kajaanissa 1974

Lvi-insinööri, Evtek/Metropolia, 2010

Liiketoimintajohtaja, Pohjois-Suomi, Nimlas Finland, 2026–

Toimitusjohtaja, LVI-Trio, 2024–2025

Toimitusjohtaja, Ilmastointi-Mikenti, 2017–2024

Hankekehityspäällikkö, Mikenti, 2016–2017

Iv-projektipäällikkö, Consti Talotekniikka, 2008–2016

Harrastaa kuntosalilla käyntiä, pyöräilyä ja moottoripyöräilyä

Mikä veti aikanaan sähkö- ja talotekniikan pariin?

Rakennusala kiinnosti jo nuorena, vaikka omat vanhemmat eivät alalla olleetkaan. Muutimme 1970-luvun puolivälissä Ruotsiin, jossa suoritin sähköasentajan tutkinnon. 1990-luvun lama vei ilmanvaihtoalalle asennushommiin, joiden myötä palasin myös Suomeen.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtiprojekteja?

Yksi sellainen on Kampin Huippu Helsingissä. Haastava peruskorjaus toteutettiin aikanaan tavoitehintamallilla. Listalle voi nostaa myös Scandic Hub -hotelliprojektin. Hotelli rakennettiin yli sata vuotta vanhaan arvokiinteistöön kemikaaliviraston tilalle.