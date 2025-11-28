Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan Fuusion myötä JP Yhtiöistä tulee yli 40 talotekniikan ammattilaista työllistävä yritys, joka tekee noin yhdeksän miljoonan euron liikevaihtoa.

Nimlas-konserniin kuuluvat eteläsavolaiset yritykset JP Yhtiöt ja Mikkelin Sähköasennus yhdistyvät marraskuun lopussa. Fuusio myötä JP Yhtiöiden toiminta laajenee kokonaistalotekniikkaan, ja Mikkelin Sähköasennus säilyy sen osana aputoiminimenä. Yhdistymisellä ei ole henkilöstövaikutuksia.