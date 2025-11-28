Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talotekniikka Yrityskauppa

Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan

Fuusion myötä JP Yhtiöistä tulee  yli 40 talotekniikan ammattilaista työllistävä yritys, joka tekee noin yhdeksän miljoonan euron liikevaihtoa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. marraskuuta 2025, 8:21
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan
JP Yhtiöt tarjoaa jatkossa LVI- ja kylmätekniikan lisäksi myös sähkötöitä. (Kuva:Pihla Liukkonen)

Nimlas-konserniin kuuluvat eteläsavolaiset yritykset JP Yhtiöt ja Mikkelin Sähköasennus yhdistyvät marraskuun lopussa. Fuusio myötä JP Yhtiöiden toiminta laajenee kokonaistalotekniikkaan, ja Mikkelin Sähköasennus säilyy sen osana aputoiminimenä. Yhdistymisellä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset