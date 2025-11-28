Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan
Fuusion myötä JP Yhtiöistä tulee yli 40 talotekniikan ammattilaista työllistävä yritys, joka tekee noin yhdeksän miljoonan euron liikevaihtoa.
Nimlas-konserniin kuuluvat eteläsavolaiset yritykset JP Yhtiöt ja Mikkelin Sähköasennus yhdistyvät marraskuun lopussa. Fuusio myötä JP Yhtiöiden toiminta laajenee kokonaistalotekniikkaan, ja Mikkelin Sähköasennus säilyy sen osana aputoiminimenä. Yhdistymisellä ei ole henkilöstövaikutuksia.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Savolaisfuusio Nimlas-konsernissa – JP Yhtiöt laajentaa talotekniikkaan”