Nimlas kävi taas yrityskaupoilla – Nyt haaviin tarttui data- ja logistiikkakeskusosaaja

Kaupalla ei ole vaikutuksia yritysten henkilöstöön.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 10:10
Kuvassa Nimlaksen Tiina Koppinen, LVI Tasaconin Toni Tarkiainen, Nimlaksen Kimmo Lehtonen ja LVI Tasaconin Jussi Saari.

Talotekniikkakonserni Nimlas (ent. QMG) ostaa LVI-urakoitsija LVI Tasaconin. 15 henkilöä työllistävä yritys toimii Etelä-Suomessa. Kaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

