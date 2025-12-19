Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Solwers osti ensimmäisen yrityksen Puolasta – ”Osaaminen tukee konsernin kannattavaa kasvua”

Solwers perusti maayhtiön Puolaan vuonna 2024.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. joulukuuta 2025, 8:39
Ei kommentteja artikkeliin Solwers osti ensimmäisen yrityksen Puolasta – ”Osaaminen tukee konsernin kannattavaa kasvua”
Leif Sebbas on Solwersin perustaja ja nykyään hallituksen puheenjohtaja. Kuva: Kimmo Penttinen

Solwers oyj:n tytäryhtiö Solwers Poland Sp. z o.o. on allekirjoittanut sopimuksen Szwak & Spółka Sp. z o.o.:n koko osakekannan ostamisesta. Yhtiö raportoidaan osana konsernia 1.12.2025 lähtien.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

