Toivo Group viimeisteli 8 miljoonan kaupat hoivakodista
Kohteen rakentaminen alkaa välittömästi.
Toivo Group on viimeistellyt kaupat Urban Partnersin (ent. Nrep) hallinnoiman rahaston kanssa Helsinkiin rakennettavasta hoivakiinteistöstä. Kaupan arvo on vajaat 8 miljoonaa euroa.
