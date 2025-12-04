Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Kiinteistöt Projektit Rakentaminen

Toivo Group viimeisteli 8 miljoonan kaupat hoivakodista

Kohteen rakentaminen alkaa välittömästi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 4. joulukuuta 2025, 14:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Toivo Group viimeisteli 8 miljoonan kaupat hoivakodista
Havainnekuva Vartiokylään rakennettavasta hoivakodista.

Toivo Group on viimeistellyt kaupat Urban Partnersin (ent. Nrep) hallinnoiman rahaston kanssa Helsinkiin rakennettavasta hoivakiinteistöstä. Kaupan arvo on vajaat 8 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Toivo Group viimeisteli 8 miljoonan kaupat hoivakodista”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset