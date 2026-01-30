Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Nyab lisää panoksia pk-seudulla – ostaa Terrawisen infrabisneksen

Kauppa on jatkoa Terrawisen louhintaliiketoiminnan myynnille, jonka myötä se keskittyy viher- ja ympäristörakentamieen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 30. tammikuuta 2026, 14:32
Kaupan myötä Nyabille siirtyvät myös Terrawisen keskeneräiset infratyömaat pk-seudulla.

Nyab Finland vahvistaa asemiaan pääkaupunkiseudulla ostamalla Terrawisen infraliiketoiminnan. Kaupan myötä Nyabille siirtyy 19 henkilöä sekä muun muassa Espoon kaupungille, Helsingin kaupungille ja Helenille kesken olevat urakat.

