Nyab lisää panoksia pk-seudulla – ostaa Terrawisen infrabisneksen
Kauppa on jatkoa Terrawisen louhintaliiketoiminnan myynnille, jonka myötä se keskittyy viher- ja ympäristörakentamieen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.
Nyab Finland vahvistaa asemiaan pääkaupunkiseudulla ostamalla Terrawisen infraliiketoiminnan. Kaupan myötä Nyabille siirtyy 19 henkilöä sekä muun muassa Espoon kaupungille, Helsingin kaupungille ja Helenille kesken olevat urakat.
