Rejlers sai ison suunnittelutyön Oriolan Järvenpään jakelukeskuksesta

Rejlersillä on laaja suunnitteluvastuu Oriolan hankkeessa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. tammikuuta 2026, 9:53
Havainnekuva Oriolan Järvenpään jakelukeskuksesta. Kuva: Rejlers

Rejlers on valittu tekniseksi suunnittelukumppaniksi Oriolan hankkeeseen rakennuttaa Järvenpäähän uusi huippumoderni jakelukeskus.

