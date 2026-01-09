Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Työelämä Talous

Suvicin toimitusjohtaja tarttui nyt emoyhtiön puikkoihin

Suvic asetettiin konkurssiin keskiviikkona 7. tammikuuta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. tammikuuta 2026, 8:32
Markku Taskinen joutui miettimään monia asioita ihan uudesta näkökulmasta. Kuva: Studio Timo Heikkala Oy

Vastikään konkurssiin menneen Suvicin toimitusjohtaja Markku Taskinen on nimitetty 8. tammikuuta alkaen sen emoyhtiön Dovre Groupin toimitusjohtajaksi. Hän on kuulunut Dovren johtoryhmään 22.11.2025 lähtien.

