Suvicin toimitusjohtaja tarttui nyt emoyhtiön puikkoihin
Suvic asetettiin konkurssiin keskiviikkona 7. tammikuuta.
Vastikään konkurssiin menneen Suvicin toimitusjohtaja Markku Taskinen on nimitetty 8. tammikuuta alkaen sen emoyhtiön Dovre Groupin toimitusjohtajaksi. Hän on kuulunut Dovren johtoryhmään 22.11.2025 lähtien.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suvicin toimitusjohtaja tarttui nyt emoyhtiön puikkoihin”