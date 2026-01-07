Suvicin emoyhtiö maksukyvytön – havittelee yrityssaneeraukseen
Perjantaina konkurssiin hakeutunut Dovre Groupin tytäryhtiö Suvic on asetettu konkurssiin.
Helsingin pörssiin listattu projektihenkilöstö- ja johtamispalveluyhtiö Dovre Group on pahoissa talousvaikeuksissa. Yhtiö kertoo keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa, että sitä uhkaa maksukyvyttömyys.
