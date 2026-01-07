Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Suvicin emoyhtiö maksukyvytön – havittelee yrityssaneeraukseen

Perjantaina konkurssiin hakeutunut Dovre Groupin tytäryhtiö Suvic on asetettu konkurssiin.

Kirjoittaja HS / Joonas Laitinen
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 14:31
Kuvituskuva.

Helsingin pörssiin listattu projektihenkilöstö- ja johtamispalveluyhtiö Dovre Group on pahoissa talousvaikeuksissa. Yhtiö kertoo keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa, että sitä uhkaa maksukyvyttömyys.

