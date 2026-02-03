Koskelan varikkohankkeessa testataan vähähiilisen betonin ominaisuuksia – ”Koko ajan mietimme, missä sitä voi käyttää”
Koskelan varikko on Kaupunkiliikenteen ensimmäinen hanke, jossa on käytössä hiilibudjetti. Vähähiilinen betoni on kalliimpaa, mutta päästöissä syntynyt säästö on iso.
Koskelan uuden raitiovaunuvarikon työmaalla Helsingissä on työmaan ensimmäisen vuoden aikana kerätty kokemusta vähähiilisen GWP.55-betonin lämmön- ja lujuuskehityksestä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Koskelan varikkohankkeessa testataan vähähiilisen betonin ominaisuuksia – ”Koko ajan mietimme, missä sitä voi käyttää””