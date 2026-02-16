Salminen saneeraa Tampereen Postitalon – uudet tilat Terveystalolle Kohteen kokonaislaajuus on noin 15 000 m² sisältäen myös pysäköintilaitoksen.

S-Pankki Kiinteistöt ja Fennia ovat käynnistäneet Tampereen Postitalon laajan peruskorjauksen. Siinä säilytetään talo runko ja julkisivut, mutta sisälle rakennetaan modernit ja energiatehokkaat tilat.