Salminen saneeraa Tampereen Postitalon – uudet tilat Terveystalolle

Kohteen kokonaislaajuus on noin 15 000 m² sisältäen myös pysäköintilaitoksen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. helmikuuta 2026, 8:22
Postitalo on yksi Tampereen keskustan näkyvimmistä kiinteistökohteista. Mittava remontti säilyttää talon julkisivun ennallaan. (Kuva: ARQ Arkkitehdit)

S-Pankki Kiinteistöt ja Fennia ovat käynnistäneet Tampereen Postitalon laajan peruskorjauksen. Siinä säilytetään talo runko ja julkisivut, mutta sisälle rakennetaan modernit ja energiatehokkaat tilat.

