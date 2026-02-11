SRV:n loppuvuoden luvut painottuivat positiiviseen suuntaan – Sipola ei ole tyytyväinen koko vuoden tulokseen
Yhtiö onnistui kasvattamaan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä niin liikevaihtoaan, operatiivista kannattavuuttaan kuin uusien tilausten määrääkin.
SRV:n liikevaihto kasvoi viime loka-joulukuussa 215,8 miljoonaan euroon vertailujakson 209,1 miljoonasta. Myös operatiivinen liikevoitto koheni 3,6 miljoonaan euroon 3,0 miljoonasta. Katsauskauden tulos kasvoi 17,6 miljoonaan euroon 3,6 miljoonasta. Tulosta kohensi katsauskauden lopussa kirjattu SRV Infrasta saatu 21,7 miljoonan euron myyntivoitto. Loka-joulukuussa yhtiö allekirjoitti uusia sopimuksia 109,3 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin 66,0 miljoonalla.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV:n loppuvuoden luvut painottuivat positiiviseen suuntaan – Sipola ei ole tyytyväinen koko vuoden tulokseen”