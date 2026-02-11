Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
SRV:n loppuvuoden luvut painottuivat positiiviseen suuntaan – Sipola ei ole tyytyväinen koko vuoden tulokseen

Yhtiö onnistui kasvattamaan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä niin liikevaihtoaan, operatiivista kannattavuuttaan kuin uusien tilausten määrääkin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. helmikuuta 2026, 12:31
Saku Sipola. Kuva: Liisa Takala

SRV:n liikevaihto kasvoi viime loka-joulukuussa 215,8 miljoonaan euroon vertailujakson 209,1 miljoonasta. Myös operatiivinen liikevoitto koheni 3,6 miljoonaan euroon 3,0 miljoonasta. Katsauskauden tulos kasvoi 17,6 miljoonaan euroon 3,6 miljoonasta. Tulosta kohensi katsauskauden lopussa kirjattu SRV Infrasta saatu 21,7 miljoonan euron myyntivoitto. Loka-joulukuussa yhtiö allekirjoitti uusia sopimuksia 109,3 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin 66,0 miljoonalla.

