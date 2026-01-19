Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
SRV antoi positiivisen tulosvaroituksen

Yhtiön käynnissä olevien hankkeiden liikevaihto on kertynyt ennakoitua etupainotteisemmin loppuvuodesta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 16:13
Kuva: SRV

SRV Yhtiöt nostaa arviotaan vuoden 2025 liikevaihdostaan ja tarkentaa arviotaan operatiivisen liikevoittonsa osalta. Ohjeistuksen tarkentamisen syy on käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua etupainotteisempi liikevaihdon kertymä loppuvuoden aikana.

