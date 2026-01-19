SRV antoi positiivisen tulosvaroituksen
Yhtiön käynnissä olevien hankkeiden liikevaihto on kertynyt ennakoitua etupainotteisemmin loppuvuodesta.
SRV Yhtiöt nostaa arviotaan vuoden 2025 liikevaihdostaan ja tarkentaa arviotaan operatiivisen liikevoittonsa osalta. Ohjeistuksen tarkentamisen syy on käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua etupainotteisempi liikevaihdon kertymä loppuvuoden aikana.
