Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Sijoittaminen Infra Rakentaminen Talous

Analyysi: Pörssi ei anna arvoa rakennusliikkeille – SRV alennuslaarissa

Rakentajien markkina-arvot ovat pieniä suhteessa niiden liikevaihtoon. Tällä suhdeluvulla SRV on koko pörssin halvimpia yhtiöitä. SRV:n markkina-arvo on samaa tasoa kuin siitä noin viidesosan liikevaihtoa tekevällä teknologiayhtiö Telestellä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. tammikuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Analyysi: Pörssi ei anna arvoa rakennusliikkeille – SRV alennuslaarissa
AAL 20200428 Tampereen monitoimiareenan työmaa kuvattuna Armonkalliolta etelän suuntaan. Edessä näkyy Erkkilänsilta. Kuva: Ossi Ahola

Rakennusliikkeitä ei juuri arvosteta pörssissä, vaikka alan merkitys Suomen kansantaloudessa on suuri. Helsingin pörssiin listattujen kuuden rakennusliikkeen yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 1,64 miljardia euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Analyysi: Pörssi ei anna arvoa rakennusliikkeille – SRV alennuslaarissa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset