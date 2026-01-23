Analyysi: Pörssi ei anna arvoa rakennusliikkeille – SRV alennuslaarissa
Rakentajien markkina-arvot ovat pieniä suhteessa niiden liikevaihtoon. Tällä suhdeluvulla SRV on koko pörssin halvimpia yhtiöitä. SRV:n markkina-arvo on samaa tasoa kuin siitä noin viidesosan liikevaihtoa tekevällä teknologiayhtiö Telestellä.
Rakennusliikkeitä ei juuri arvosteta pörssissä, vaikka alan merkitys Suomen kansantaloudessa on suuri. Helsingin pörssiin listattujen kuuden rakennusliikkeen yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 1,64 miljardia euroa.
