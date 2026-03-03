Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kymmeniä miljoonia maksavan vankilalaajennuksen rakennustyöt alkavat

Rakentaminen toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen kärkihankkeena allianssimallilla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. maaliskuuta 2026, 8:46
Havainnekuvassa etualalla oikealla uusi lisärakennus, sen vieressä kaksi jo olemassa olevaa sellirakennusta. Kuva: RE-Suunnittelu oy

Turun vankilaan toteutettavan uuden, noin 9400-neliöisen sellirakennuksen rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa. Aloitus on hieman myöhässä aiemmasta arviosta, sillä syyskuussa hanketta julkistettaessa töiden kerrottiin alkavan helmikuussa. Työt valmistuvat alustavan aikataulun mukaan marraskuussa 2027 ja rakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028.

