Kymmeniä miljoonia maksavan vankilalaajennuksen rakennustyöt alkavat
Rakentaminen toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen kärkihankkeena allianssimallilla.
Turun vankilaan toteutettavan uuden, noin 9400-neliöisen sellirakennuksen rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa. Aloitus on hieman myöhässä aiemmasta arviosta, sillä syyskuussa hanketta julkistettaessa töiden kerrottiin alkavan helmikuussa. Työt valmistuvat alustavan aikataulun mukaan marraskuussa 2027 ja rakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028.
