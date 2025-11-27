Lempäälään rakennetaan uusi vankila
Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata, mutta vankilaa on mahdollista myöhemmin laajentaa noin 400 vankipaikan suuruiseksi.
Oikeusministeriö on tehnyt päätöksen Pirkanmaan vankilan rakentamisesta Lempäälän kuntaan. Suljetun vankilan on tarkoitus valmistua vuosien 2031 ja 2033 välillä. Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata.
