Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Rakentaminen

Lempäälään rakennetaan uusi vankila

Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata, mutta vankilaa on mahdollista myöhemmin laajentaa noin 400 vankipaikan suuruiseksi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 10:03
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lempäälään rakennetaan uusi vankila

Oikeusministeriö on tehnyt päätöksen Pirkanmaan vankilan rakentamisesta Lempäälän kuntaan. Suljetun vankilan on tarkoitus valmistua vuosien 2031 ja 2033 välillä. Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lempäälään rakennetaan uusi vankila”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset