Marvea rakentaa Tampereelle uusia vuokra-asuntoja

Hiedanranta on osa Tampereen punatiilistä teollisuushistoriaa, jonka tarina jatkuu nyt uutena kaupunginosana. Alueen rakentaminen käynnistyi 2025.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. maaliskuuta 2026, 9:14
Tampereen teollinen historia pyritään pitämään esillä myös uudella asuinalueella Hiedanrannassa. Kuva: Marvea.

Marvea rakentaa Avain Asunnoille 66 vuokra-asunnon kokonaisuuden Tampereen Hiedanrantaan. Hiedanrantaa rakennetaan noin 20 000 asukkaalle, ja siitä suunnitellaan ekologista kaupunginosaa.

