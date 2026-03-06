Marvea rakentaa Tampereelle uusia vuokra-asuntoja
Hiedanranta on osa Tampereen punatiilistä teollisuushistoriaa, jonka tarina jatkuu nyt uutena kaupunginosana. Alueen rakentaminen käynnistyi 2025.
Marvea rakentaa Avain Asunnoille 66 vuokra-asunnon kokonaisuuden Tampereen Hiedanrantaan. Hiedanrantaa rakennetaan noin 20 000 asukkaalle, ja siitä suunnitellaan ekologista kaupunginosaa.
