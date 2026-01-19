Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Ilmastonmuutos Rakennustuote Uutiset

Betolarin osake tarjolle myös Yhdysvalloissa

QTCQX International on varattu yhtiöille, jotka eivät ole listattuina Yhdysvaltojen kansallisessa pörssissä, mutta osake on jo noteerattu jossain Yhdysvaltojen ulkopuolisella markkinapaikalla.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 13:52
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Betolarin osake tarjolle myös Yhdysvalloissa
Betolarin vähähiiliset innovaatiot ovat QTCQX-listauksen myötä myös amerikkalaissijoittajien arvioitavina.

Betolarin osake on 20. tammikuuta alkaen entistä paremmin myös yhdysvaltalaisten sijoittajien ulottuvilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Betolarin osake tarjolle myös Yhdysvalloissa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset