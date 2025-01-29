Betolar ja Parma solmivat ontelolaatoista kolmivuotisen sopimuksen Pilottikohteen tuotantomäärillä ei ole merkittävää vaikutusta Betolarin liikevaihtoon tai tulokseen.

Betolar ja Consolis-konserniin kuuluva Parma ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen lisenssi- ja toimitussopimuksen, joka sisältää yksinoikeuden valmistaa ontelolaattoja Suomessa Betolarin Geoprime-ratkaisuun perustuvilla betoniresepteillä.

Sopimus sisältää myös etuosto-oikeuden ja yksinoikeuden muille 17 eri maassa toimiville Consolis-konsernin yhtiöille ottaa käyttöön Betolarin kehittämä Geoprime-ratkaisu ontelolaattojen ja tiettyjen muiden tuotteiden betonin valmistuksessa.

Ontelolaatat ovat ensimmäinen tuote, jossa teollisuuden sivuvirtoihin perustuvaa Geoprime-ratkaisua käytetään kantavissa rakenteissa.

Betolarin ja Consolis Parman vähähiilisillä ontelolaatoilla voidaan tiedotteen mukaan saavuttaa jopa 75 prosenttia pienemmät tuoteperäiset hiilidioksidipäästöt vakiotuotteeseen verrattuna. Vakiotuotteena tässä laskelmassa on pidetty kansallisen päästötietokannan vertailuarvoa.

”Betolarin ja Consolis Parman vähähiiliset ontelolaatat saivat keväällä EN-standardin mukaisen hyväksynnän käsittäen myös Suomen betoniyhdistyksen hyväksynnän aktivaattorikemikaalien käyttämiselle betonin lisäaineena. Nämä yhdessä mahdollistavat Suomessa CE-merkinnän uudenlaisille vähähiilisille ontelolaatoille, joita voidaan käyttää perinteisten ontelolaattojen tapaan”, toteaa Ville Voipio, Betolarin rakentamisen tuotteista ja markkinoinnista vastaava johtaja.

Tuotanto alkaa vaiheittain siten, että ensimmäisen vuoden aikana toteutetaan ensimmäisen pilottikohteen vähähiilisten ontelolaattojen tuotanto ja sen jälkeen tuotantomääriä nostetaan.

Nyt sovituilla pilottikohteen tuotantomäärillä ei ole merkittävää vaikutusta Betolarin liikevaihtoon tai tulokseen.