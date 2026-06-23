Honkarakenne ja Onwood sopivat yli sadan hirsirakennuksen toimituksesta Länsi-Eurooppaan
Taustalla on yhtiöiden tekemä strateginen yhteistyösopimus täysvalmiiden hirsirakennusten valmistuksesta.
Honkarakenne ja Onwood (ent. Teijo-Talot) ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen täysvalmiiden hirsirakennusten valmistuksesta. Yhteistyön tavoitteena on vauhdittaa teollista puurakentamista, tehostaa julkista ja kaupallista rakentamista sekä laajentua kansainvälisille markkinoille.
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