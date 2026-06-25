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Kategoriat Talous Rakentaminen

YIT käynnisti yhden neljänneksen aikana yli 160 miljoonan edestä asuntohankkeita CEE-maissa

Käynnistyneisiin hankkeisiin tulee yhteensä 783 asuntoa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. kesäkuuta 2026, 12:32
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Tämän Sutartinės-nimisen kohteen toinen vaihe käynnistyi Liettuan Vilnassa toisella vuosineljänneksellä. Toinen vaihe käsittää 29 asunnon talon. Kokonaisuuteen on tarkoitus rakentaa vielä kolmas vaihe. Kuva: YIT

YIT käynnisti useita asuinkerrostalohankkeita itäisen Keski-Euroopan maissa vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Kaikkiaan hankkeita käynnistyi neljänneksen aikana kahdeksan. Niihin tulee yhteensä 783 asuntoa, ja niiden kokonaisarvo on yli 160 miljoonaa euroa.

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