YIT käynnisti yhden neljänneksen aikana yli 160 miljoonan edestä asuntohankkeita CEE-maissa
Käynnistyneisiin hankkeisiin tulee yhteensä 783 asuntoa.
YIT käynnisti useita asuinkerrostalohankkeita itäisen Keski-Euroopan maissa vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Kaikkiaan hankkeita käynnistyi neljänneksen aikana kahdeksan. Niihin tulee yhteensä 783 asuntoa, ja niiden kokonaisarvo on yli 160 miljoonaa euroa.
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