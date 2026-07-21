Uudisrakentamisen luvissa selvää kasvua Rakentamislupa myönnettiin kaikkiaan 15 941 asunnolle.

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Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma kasvoi 9 prosenttia vuoden takaisesta toukokuussa 2026.

Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma väheni 12 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä kasvoi 15 prosenttia.

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Rakentamislupa myönnettiin 15 941 asunnolle. Se oli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakentamislupia myönnettiin kaikkiaan 33 miljoonalle kuutiometrille kesäkuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana.

Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli suurin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Kuutiomäärä oli kahdessatoista maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän liukuva vuosisumma oli 4 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Eniten asuntoja Uudellemaalle

Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 28 miljoonaa kuutiometriä. Se oli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli toukokuussa 2026 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi yhdeksässä maakunnassa.

Koko maassa valmistui kesäkuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana 20 640 uutta asuntoa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 697 asuntoa.

Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna yhdeksässä maakunnassa.