Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu alkaa

Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan uusi museo voisi avautua vuonna 2030.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 10:55
Havainnekuva Kumma-suunnitelmaehdotuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit

Helsingin Eteläsatamaan rakennettavan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon uudisrakennushankkeen valmistelu etenee nyt suunnitteluvaiheeseen syyskuussa voittaneen suunnitelmaehdotuksen pohjalta. Museorakennuksen kansainvälisen suunnittelukilpailun voitti syyskuussa yli 600 ehdotuksen joukosta JKMM Arkkitehtien ehdotus "Kumma".

