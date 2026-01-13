Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu alkaa
Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan uusi museo voisi avautua vuonna 2030.
Helsingin Eteläsatamaan rakennettavan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon uudisrakennushankkeen valmistelu etenee nyt suunnitteluvaiheeseen syyskuussa voittaneen suunnitelmaehdotuksen pohjalta. Museorakennuksen kansainvälisen suunnittelukilpailun voitti syyskuussa yli 600 ehdotuksen joukosta JKMM Arkkitehtien ehdotus "Kumma".
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu alkaa”