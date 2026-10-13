Hartela taklaa betonin kuivumisriskejä uudella mallilla – ”Emme odota ja arvuuttele kuivumista, vaan johdamme sitä”
Olosuhdejohtamisen malli pyrkii varmistamaan häiriöherkän tahtituotannon sujuvan etenemisen.
Joitain vuosia sitten Hartela lähti tuomaan tahtituotantoa laajemmin työmailleen. Nykyään se on toimintamalli kaikissa kohteissa rungosta loppusuoralle. Hankkeiden läpimenoajat ovat tahtituotannolla lyhentyneet.
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