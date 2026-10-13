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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Hartela taklaa betonin kuivumisriskejä uudella mallilla – ”Emme odota ja arvuuttele kuivumista, vaan johdamme sitä”

Olosuhdejohtamisen malli pyrkii varmistamaan häiriöherkän tahtituotannon sujuvan etenemisen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 13. lokakuuta 2026, 6:00
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Työpäällikkö Timo Torniainen tutkii adsorptiokuivaimen suodatinta, vasemmalla on simpukkapuhallin. Kuva: Esko Jämsä

Joitain vuosia sitten Hartela lähti tuomaan tahtituotantoa laajemmin työmailleen. Nykyään se on toimintamalli kaikissa kohteissa rungosta loppusuoralle. Hankkeiden läpimenoajat ovat tahtituotannolla lyhentyneet.

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