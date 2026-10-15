Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Rakentaminen Talous Uutiset

NCC sai laajan koulukorjauksen Helsingistä – erikoisuutena tontilla sijaitseva historiallinen savupiippu

Korjaustyöt käynnistyvät ensi vuonna.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2026, 9:56
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin NCC sai laajan koulukorjauksen Helsingistä – erikoisuutena tontilla sijaitseva historiallinen savupiippu
Korjaustyöt käynnistyvät ensi vuonna. Kuva: Anne Kurki

NCC toteuttaa Katajanokan ala-asteen koulun ja LPK Luotsin päiväkodin perusparannukset sekä samalla tontilla sijaitsevan historiallisen savupiipun korjauksen Helsingin kaupungille. Hankkeen arvo on NCC:lle noin 16 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “NCC sai laajan koulukorjauksen Helsingistä – erikoisuutena tontilla sijaitseva historiallinen savupiippu”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset