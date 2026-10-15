NCC sai laajan koulukorjauksen Helsingistä – erikoisuutena tontilla sijaitseva historiallinen savupiippu
Korjaustyöt käynnistyvät ensi vuonna.
NCC toteuttaa Katajanokan ala-asteen koulun ja LPK Luotsin päiväkodin perusparannukset sekä samalla tontilla sijaitsevan historiallisen savupiipun korjauksen Helsingin kaupungille. Hankkeen arvo on NCC:lle noin 16 miljoonaa euroa.
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