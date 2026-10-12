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Kategoriat Talous Suhdanne Uutiset

Rakennusyhtiöiden tuoreet nimitykset kertovat kasvuhalusta – nyt etsitään muutoksen johtajia

Kymmenen suuren rakennusliikkeen johtoryhmien muutokset taantuman aikana heijastelivat ensin puolustautumista ja nyt jo nousunäkymiä.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 12. lokakuuta 2026, 6:12
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Suurten rakennusliikkeiden johtoryhmissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia rakentamisen taantuman aikana. Johdon suorahakuyritys JFP Executive Searchin selvityksen mukaan vuodesta 2021 lähtien kymmenessä suurimmassa yhtiössä on nimitetty yhteensä 65 uutta johtoryhmäläistä.

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