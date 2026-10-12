Rakennusyhtiöiden tuoreet nimitykset kertovat kasvuhalusta – nyt etsitään muutoksen johtajia
Kymmenen suuren rakennusliikkeen johtoryhmien muutokset taantuman aikana heijastelivat ensin puolustautumista ja nyt jo nousunäkymiä.
Suurten rakennusliikkeiden johtoryhmissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia rakentamisen taantuman aikana. Johdon suorahakuyritys JFP Executive Searchin selvityksen mukaan vuodesta 2021 lähtien kymmenessä suurimmassa yhtiössä on nimitetty yhteensä 65 uutta johtoryhmäläistä.
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