Senaatin rakennuttamisjohtaja: ”Emme hyväksy talousrikollisuutta työmaillamme missään muodossa”
Valtion Senaatti-kiinteistöillä on ollut talousrikollisuuden torjunnan toimintamalli käytössä työmaillaan vuodesta 2014.
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman, Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valteri-koulun työmaalla kesällä 2026 toiminutta alihankkijaa epäillään palkanmaksuun liittyvistä epäselvyyksistä. Senaatti kertoo tiedotteessaan suhtautuvansa vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.
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