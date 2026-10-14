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Kategoriat Talous Projektit Rakentaminen Työelämä

Senaatin rakennuttamisjohtaja: ”Emme hyväksy talousrikollisuutta työmaillamme missään muodossa”

Valtion Senaatti-kiinteistöillä on ollut talousrikollisuuden torjunnan toimintamalli käytössä työmaillaan vuodesta 2014.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2026, 17:17
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Valtion Valteri-koulun työmaalla Ruskeasuolla on havaittu vakavia väärinkäytöksiä. Työmaa on aivan loppusuoralla. Kuva: Juha Salminen

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman, Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valteri-koulun työmaalla kesällä 2026 toiminutta alihankkijaa epäillään palkanmaksuun liittyvistä epäselvyyksistä. Senaatti kertoo tiedotteessaan suhtautuvansa vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.

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