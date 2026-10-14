Vilunkifirmoilta halutaan viedä elintila – ”Meidän kokemustemme mukaan työmailla on aika paljon väärennettyjä tunnistekortteja” Rakennusalan järjestöt esittävät työnantajarekisteriä ja älytiliä rajoittamaan tiettyjä harmaan talouden muotoja.

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto aikovat yhdessä lobata ensi kevään hallitusneuvotteluiden yhteydessä kahta uutta lakia työvoiman hyväksikäytön ja harmaan talouden torjumiseksi.