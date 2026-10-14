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Kategoriat Rakentaminen Talous Työelämä

Vilunkifirmoilta halutaan viedä elintila – ”Meidän kokemustemme mukaan työmailla on aika paljon väärennettyjä tunnistekortteja”

Rakennusalan järjestöt esittävät työnantajarekisteriä ja älytiliä rajoittamaan tiettyjä harmaan talouden muotoja.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Vilunkifirmoilta halutaan viedä elintila – ”Meidän kokemustemme mukaan työmailla on aika paljon väärennettyjä tunnistekortteja”
Esitettävästä työnantajarekisteristä pystyisi helposti internetin kautta tai puhelimitse tarkastamaan, mikä yritys on jonkun työntekijän todellinen palkanmaksaja. Kuvituskuva. Kuva: Jani Kautto

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto aikovat yhdessä lobata ensi kevään hallitusneuvotteluiden yhteydessä kahta uutta lakia työvoiman hyväksikäytön ja harmaan talouden torjumiseksi.

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