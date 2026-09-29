Vuoden rialaiset palkittiin – molempia yhdistää menestyminen työuralla ja aktiivisuus Tuomas Koski-Lammi ja Ida Korsimo arvostavat järjestötoiminnan tuomaa verkostoa.

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Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA palkitsi kaksi rakennusalan ammattilaista merkittävästä työstään korjausrakentamisen ja suunnittelun parissa sekä aktiivisuudesta RIAn toiminnassa.

A-Insinööreissä varayksikönjohtajana työskentelevä Tuomas Koski-Lammi on valittu Vuoden rialaiseksi 2026 ja Rambollilla projektiarkkitehtina työskentelevä Ida Korsimo on valittu Vuoden nuoreksi rialaiseksi 2026.

RIAn liittohallitus valitsee palkittavat vuosittain jäsenyhdistysten ehdotusten pohjalta.

”Vuoden rialaisen valinnan perusedellytys on se, että saaja edustaa merkittävällä tavalla valtakunnallista tai paikallista rialaista rakentamista. Nuoren rialaisen valinnalla haluamme nostaa esille työuran alkuvaiheessa olevan jäsenen, joka on aktiivinen RIAn toiminnassa ja jolta löytyy näyttöjä jo työuraltakin”, RIAn toimitusjohtaja Antti Aarnio kertoo.

Vuoden rialainen -tunnustus on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2005. Vuoden nuori rialainen -tunnustus on jaettu vuodesta 2016 alkaen.

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Vuoden 2026 palkinnot jaettiin Finnbuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 29. syyskuuta.

Aktiivinen järjestöläinen

Insinööri YAMK Tuomas Koski-Lammi on edennyt urallaan määrätietoisesti. Tällä hetkellä hän työskentelee varayksikönjohtajana korjaussuunnittelussa A-Insinööreissä.

”Nykyisessä työssäni olen pystynyt laajentamaan osaamistani rakennusalan ammattilaisena. Esihenkilötehtävissä olen päässyt näkemään paljon erilaisia tilanteita ja kehittymään ihmisten johtamisessa”, Koski-Lammi kertoo.

Koski-Lammi liittyi RIAan opiskelujen alussa syksyllä 2000. Hän oli tuolloin oppilaitoksensa RIA-yhteyshenkilö ja viimeisenä opiskeluvuotenaan Helsingin RIAn hallituksen opiskelijaedustaja. Hän on ollut jäsenenä myös RIAn liittohallituksessa ja tällä hetkellä hän toimii RIA-majojen hallituksen puheenjohtajana.

”Rialaisuus on ollut erittäin vahvasti mukana koko työuran ajan. Yksi suurimpia anteja on laaja ystävä- ja tuttavaverkosto alan ihmisistä monessa eri ikäpolvessa ja erilaisissa rakennusalan tehtävissä.”

Koski-Lammille Vuoden rialaisen tunnustus merkitsee paljon henkilökohtaisesti mutta myös laajemmin.

”Arvostan huomionosoituksen erittäin korkealle. Koen, että tämä on tunnustus myös korjausrakentamiselle sekä erityisesti sen suunnittelulle. Toki palkinto on myös kiitos pitkästä työstäni liiton ja paikallisyhdistyksen luottamustoimissa.”

Lahjakas nuori vaikuttaja

Ida Korsimo on lahjakas, nuori rakennusarkkitehti, joka on työuransa aikana osoittanut vahvaa ammatillista osaamista. Yksi saavutuksista on Sastamalan kaupungin valtakunnallisen hyppytornin suunnittelukilpailun voitto, jossa Korsimon työ Niemennokka-Niekku valittiin parhaaksi 24 ehdotuksen joukosta. Vuonna 2023 Korsimo sai STTK:n Tulevaisuuden tekijä -kunniamaininnan.

Korsimo valmistui rakennusarkkitehdiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2023. Hän on työskennellyt Rambollilla projektiarkkitehtina neljä vuotta.

”Työssäni innostavinta on monipuolisuus ja jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö. Rakennusala muuttuu tällä hetkellä nopeasti niin teknologian, uusien työskentelytapojen kuin ympäristöön ja kestävyyteen liittyvien vaatimusten osalta”, Korsimo sanoo.

Korsimo on ollut aktiivinen rialainen opintojensa alusta saakka. Opiskeluaikoina hän järjesti tapahtumia ja kehitti RIAn opiskelijatoimintaa. Tampereen RIAn hallituksen varsinaisena jäsenenä hän aloitti vuonna 2023 ja tällä hetkellä hän on myös TamRIAn varaedustaja liittohallituksessa.

”Tuntuu erityisen merkityksellistä saada tunnustusta tehdystä työstä juuri oman alan yhteisöltä. Koen palkinnon kannustuksena jatkaa oman osaamisen kehittämistä, olla aktiivisesti mukana alalla sekä nostaa rohkeasti esiin alan kehitysmahdollisuuksia.”

Korsimolle rialaisuus merkitsee ennen kaikkea verkostoja ja yhteisöllisyyttä. ”Olen päässyt tutustumaan eri uravaiheissa oleviin ammattilaisiin. Olen löytänyt myös valtavasti ihania ystäviä, jotka ovat toimineet turvaverkkona työelämän epävarmuuksissa ja tyrskyissä.”

Korsimo kokee, että RIAn kautta hän voi olla mukana vaikuttamassa alaan. Hän on voinut vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, kuten rakennusarkkitehtien YAMK-tutkinnon edistämiseen.