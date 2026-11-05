Datakeskukset ja infra vauhdittivat Sitowisen kasvua – ”Olen tyytyväinen kehityksen suuntaan”
Sitowise on päättänyt olla antamatta ohjeistusta kuluvalle vuodelle.
Sitowise paransi liikevaihtoaan ja tulostaan vuoden kolmannella kvartaalilla. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,3 prosenttia 37,6 miljoonaan euroon. Laskutusaste oli 74,3 prosenttia.
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