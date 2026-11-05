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Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Datakeskukset ja infra vauhdittivat Sitowisen kasvua – ”Olen tyytyväinen kehityksen suuntaan”

Sitowise on päättänyt olla antamatta ohjeistusta kuluvalle vuodelle.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2026, 10:12
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Sitowisen vt. toimitusjohtaja Jannis Mikkolan mukaan yhtiö suuntaa osaamistaan yhä voimakkaammin kasvaville asiakassegmenteille. Kuva: Sitowise

Sitowise paransi liikevaihtoaan ja tulostaan vuoden kolmannella kvartaalilla. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,3 prosenttia 37,6 miljoonaan euroon. Laskutusaste oli 74,3 prosenttia.

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