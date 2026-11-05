Sipoon Boxiin suunnitteilla yli 70 000 neliön logistiikkakeskus
SRV aikoo rakentaa Sipooseen valtavan logistiikkakeskuksen Postilta käyttämättä jääneelle tontille.
Boxin työpaikka-alueelle suunnitellaan mittavaa logistiikkakeskusta. Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta päätti myöntää rakentamisluvan Uuden Porvoontien varteen sijoittuvalle hankkeelle kokouksessaan tiistaina 3.11.
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