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Kategoriat Projektit Kiinteistöt Rakentaminen Uutiset

Sipoon Boxiin suunnitteilla yli 70 000 neliön logistiikkakeskus

SRV aikoo rakentaa Sipooseen valtavan logistiikkakeskuksen Postilta käyttämättä jääneelle tontille.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2026, 8:36
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Ei kommentteja artikkeliin Sipoon Boxiin suunnitteilla yli 70 000 neliön logistiikkakeskus
Sipooseen rakennetaan jälleen uusi iso logistiikkakeskus Uuden Porvoontien varteen. .Kuvassa jo aiemmin Sipooseen valmistunut logistiikkakeskus. Kuva: Matti Vuohelainen

Boxin työpaikka-alueelle suunnitellaan mittavaa logistiikkakeskusta. Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta päätti myöntää rakentamisluvan Uuden Porvoontien varteen sijoittuvalle hankkeelle kokouksessaan tiistaina 3.11.

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