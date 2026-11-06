Sitowise satsaa yhä voimakkaammin kasvualueille – ”Olemme saaneet hyvin jalkaa oven väliin”
Sitowisen vt. toimitusjohtaja Jannis Mikkolan mukaan yhtiö toteuttaa nyt uutta strategiaansa.
Sitowise uusi viime keväänä strategiansa. Vuoden toisella puoliskolla se on ryhtynyt toteuttamaan sitä. Suunnittelu- ja konsultointialan yhtiö suuntaa henkilöstönsä osaamista yhä voimakkaammin kasvaville asiakassegmenteille.
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