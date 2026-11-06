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Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Sitowise satsaa yhä voimakkaammin kasvualueille – ”Olemme saaneet hyvin jalkaa oven väliin”

Sitowisen vt. toimitusjohtaja Jannis Mikkolan mukaan yhtiö toteuttaa nyt uutta strategiaansa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2026, 15:24
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Ei kommentteja artikkeliin Sitowise satsaa yhä voimakkaammin kasvualueille – ”Olemme saaneet hyvin jalkaa oven väliin”
Sitowisen vt, toimitusjohtaja Jannis Mikkola painottaa, että kannattavuus parani jo toisena kvartaalina peräkkäin. Kuva: Sitowise

Sitowise uusi viime keväänä strategiansa. Vuoden toisella puoliskolla se on ryhtynyt toteuttamaan sitä. Suunnittelu- ja konsultointialan yhtiö suuntaa henkilöstönsä osaamista yhä voimakkaammin kasvaville asiakassegmenteille.

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